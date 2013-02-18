Сделать кроссбраузерную верстку

Добрый день. Нужно сверстать 14 страниц с корал драв, все страницы однотипные, верстка других страниц будет сводится только к смене контентной области. Напишите цену и сроки. Главная во вложении.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день!
Для сайта seating точка ру необходимо сделать кроссбраузерную вёрстку.
Сейчас сайт приемлемо работает в ИЕ 8.
Необходимо сделать, чтобы верстка всех внутренних страниц корректно отображалась в браузерах опера, гугл хром, мазила последних версий.
Список багов:
1. На главной странице линейку кнопок соц.сетей нужно сделать не на всю ширину контентной области, а прижать к её левому краю и чтобы промежутки между кнопками были 30 pх
2. На всех внутренних страницах в указанных браузерах сделать задний фон на высоту в 100% (как в ие 9) и сделать иконку телефона у нижнего края страницы, как на главной странице. (на скрине правки помечены пунтками 1 и 2)
3. На всех внутренних страницах нужно сделать показ флешки в шапке. в ИЕ она проигрывается, в остальных браузерах - нет. это потому, что во флешке прописана переменная flashvars. при отключении флешка начинается выводится во всех браузерах кроме ИЕ. (скрин с проблемой прилагается)
4. На внутренних страницах /theatre-seating/ /conference-seating/ /special-seating/ /kreslazal-seating/ не выводится флешка со скроллингом кресел.
в ИЕ она работает. проблема все в той же переменной. скрин прилагается.
Сайт работает без БД, на parser3. Исполнителю будет дан доступ к ФТП, где работает сайт, и при необходимости выслан денвер с работающей копией (~860 мб). Исходники флешек имеются. Флешка со скроллином работает через XML.
Сроки: 1-3 дня
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