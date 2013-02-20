Верстка макета

HTML-версткаЗавершен17 заявок209 просмотров
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Сверстать макеты, 7 шт.

Дивами, кроссбраузерно и пр.

Более конкретно расскажу выбранному исполнителю.

Пример приаттачил.

11 лет назад
soft35
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
Winni_
Михаил 
31 годРоссия
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
11 лет назад
$75
3 дня
Михаил, спасибо! Все поделано в срок. Серьезный подход к работе, внимателен к деталям.
Отличный заказчик всегда на связи.
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