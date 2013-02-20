Верстка макета

Необходимо адаптировать дизайн стандартной темы Prosilver форума phpbb3 под существующий дизайн сайта, немного изменив цвета и убрав пару элементов. Пример того, как должен выглядеть результат - в приложении. А также нужно выполнить часть работ собственно по ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сверстать макеты, 7 шт.
Дивами, кроссбраузерно и пр.
Более конкретно расскажу выбранному исполнителю.
Пример приаттачил.
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