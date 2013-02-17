Нужно сверстать и натянуть дизайн на джумлу

$50
HTML-версткаЗавершен3 заявки123 просмотра
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Здравствуйте!

Нужно сверстать и натянуть диз на джумлу

На готовый cайт про кондиционеры http://kondicioner.eu/ диз выглядит так http://uppicture.ru/images/index.png

Только там диз форума ещё отдельный вписать надо....

Без предоплаты

11 лет назад
tdd
40 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
kort
38 летРоссия
19 лет в сервисе
Был
4 года назад
11 лет назад
$35
2 дня
Все сделал, как и обещал!
Отличный заказчик...Оплата сразу... рекомендую...
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