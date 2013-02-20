Сверстать макет PSD и натянуть на Wordpress

С Сергеем, мы сразу нашли общый язык. Это как говорится исполнитель на ради галочки, а тот кто знает что нужно делать и как лучше это сделать. Кроме того, что натянул дизайн и подправил все косяки сайта, Сергей зарекомендовал себя как не плохой дизайнер и в некоторых местах помого мне более красиво все сделать, за что ему огромное человеческое спасибо. Будем работать еще!