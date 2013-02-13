Верстка под Bitrix

Андрей, здравствуйте.

Мне нужен специалист по битрикс бизнес, требуется положить уже сверстанный сайт на битрикс(10 страниц), срок 1-3 дня. Бюджет 4000р(скудно, но меня кинули и это все что осталось), если все будет срок сверху еще 2000р и сотрудничество в дальнейшем с более бюджетными проектами. Оплата поэтапная.