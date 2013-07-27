Верстка кулинарного дизайна под wordpress

HTML-версткаЗавершен16 заявок150 просмотров
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Есть кулинарный дизайн в PSD формате, необходимо сверстать его под Wordpress. Жду предложения, цены и сроки.(вид макета покажу в личку!)

WordPress
11 лет назад
antonio_86
Антон 
38 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
10 часов назад
Выбранный исполнитель
nepsterr
Украина
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
11 лет назад
$60
4 дня
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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