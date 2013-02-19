Верстка интернет-магазина

$95
HTML-версткаЗавершен1 заявка105 просмотров
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Необходимо выполнить верстку 4 страниц сайта: главная и 3 внутренние.

Требования:

-кроссбраузерная верстка на div'ах, должно работать начиная от ie 7

-главное меню на css, меню снизу без выпадающих пунктов, элементы выровнены по центру, кол-во элементов может изменяться! это условие обязательно, я точно знаю, что так можно сделать кроссбраузерно

-из фреймворков допустимо использовать только jquery, можно cufon

-на слайдере на главной текст на темном фоне "женские сумочки от известных дизайнеров" - это то, что должно быть поверх картинки

-слайдеры кроме главной не нужны больше нигде

11 лет назад
simin123
38 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
Ruenes
35 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
11 лет назад
$95
2 дня
Работа выполнена быстро и качественно
Работой с Ильей очень доволен. Четкое ТЗ, своевременная оплата труда. Рекомендую.