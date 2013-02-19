Верстка интернет-магазина

Необходимо выполнить верстку 4 страниц сайта: главная и 3 внутренние.

Требования:

-кроссбраузерная верстка на div'ах, должно работать начиная от ie 7

-главное меню на css, меню снизу без выпадающих пунктов, элементы выровнены по центру, кол-во элементов может изменяться! это условие обязательно, я точно знаю, что так можно сделать кроссбраузерно

-из фреймворков допустимо использовать только jquery, можно cufon

-на слайдере на главной текст на темном фоне "женские сумочки от известных дизайнеров" - это то, что должно быть поверх картинки

-слайдеры кроме главной не нужны больше нигде