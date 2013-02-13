Верстка контента

HTML-версткаЗакрыт18 заявок169 просмотров
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Вестка самого сайта есть. Добавляется несколько страниц, т.е. нужно сверстать только сам контент, отображенный в макетах. В ответах просьба указывать вашу среднюю цену за одну страницу. Спасибо.

11 лет назад
km12james
Джеймс 
51 годКанада
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад