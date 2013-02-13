Верстка контента

Есть кулинарный дизайн в PSD формате, необходимо сверстать его под Wordpress. Жду предложения, цены и сроки.(вид макета покажу в личку!)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Вестка самого сайта есть. Добавляется несколько страниц, т.е. нужно сверстать только сам контент, отображенный в макетах. В ответах просьба указывать вашу среднюю цену за одну страницу. Спасибо.
- Похожие заказы
- HTML-верстка1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $150
Сверстать сайт по имеющимся исходникам и натянуть на joomla 2.5. Особенность - в зависимости от переходов по страницам меняется шапка. Верстка фиксированная. ТЗ и исходники вышлю исполнителю. Макет "Главной" во вложении. Срок - 5 дней.Завершен11 лет назад
Сайт состоит из нескольких страниц (7 страниц) html с перекрестными ссылками и рисунками. Редактирование проводилось несколько раз с помощью программы Microsoft Expression 2 , поэтому там собралось некоторое количество лишнего кода, ненужные теги и т.п. ...HTML-верстка9 заявокЗакрыт11 лет назад
На странице товара соотношения сторон юрезпика не соответствует оригинальным. http://mwood.com.ua/krovat-tsezar нужно исправить. Подробней: http://www.youtube.com/watch?v=JmYn4lUr9Sw Пишите стоимость и сроки.Завершен11 лет назад
- $5
пофиксить верстку элемента отображения комментария блога http://gubarev.orgHTML-верстка4 заявкиЗакрыт11 лет назад
Задача во вложении, шапка для верстки также. Срочно.HTML-верстка5 заявокЗакрыт11 лет назад
- $450
Осуществляется редизайн интернет-магазина http://deshevye-duhi.ru/ . Требуется новый готовый дизайн сверстать и натянуть на CMS с функциями интернет-магазина. Бюджет - 450$. Макет: http://yadi.sk/d/W-HOMzVy2Xv3XЗавершен11 лет назад
оплата по факту- пишитеHTML-верстка1 заявкаЗакрыт11 лет назад
- $50
Макет есть готовый, нужно его подстроить по Wordpress. Сверстать нужно главную и 2 внутренных страницы. Вот часть макета : http://grabilla.com/0320d-98176646-8b3b-4699-9cbe-44cccf52d0db.html Сам сайт wordik.net. Нужно будет функционально проделать левый сайдбрар, как видите его в прежнем макете не было. От ...Завершен11 лет назад