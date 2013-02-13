Верстка контента

Макет есть готовый, нужно его подстроить по Wordpress. Сверстать нужно главную и 2 внутренных страницы. Вот часть макета : http://grabilla.com/0320d-98176646-8b3b-4699-9cbe-44cccf52d0db.html Сам сайт wordik.net. Нужно будет функционально проделать левый сайдбрар, как видите его в прежнем макете не было. От ...