Верстка макета для ImageCMS Shop

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Нужен очень грамотный верстальщик под ImageCMS Shop (интернет магазин). Готовый макет дизайна предоставим. Актуальны люди которые часто сталкивались с этой CMS.
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