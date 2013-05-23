Шаблон для DLE

$250
HTML-версткаЗавершен7 заявок143 просмотра
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Нужно сделать шаблон для DLE (адаптировать все пользовательские страницы и диалоги). Есть HTML-верстка главной, страницы категори и новости. Подробности после выбора исполнителя.

11 лет назад
lionet
Игорь 
48 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
stv_freelance
30 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
11 лет назад
$50
2 дня
Стас сделал все как в ТЗ и даже больше. Рекомендую.
Всё отлично.