Создание простого лендинга на основе 2 примеров

HTML-версткаЗавершен4 заявки104 просмотра
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День добрый.

Необходимо из 2 лендинг - страниц сделать одну. Элементарно все.

Сделать нужно как можно скорее.

11 лет назад
Andaniil
34 годаБеларусь
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
VIPSTUDIO
Артем 
35 летАрмения
11 лет в сервисе
Был
час назад
11 лет назад
$30
1 день
Отличный исполнитель, поняли друг друга с полуслова. Порадовала инициатива и четкие временные рамки. Очень быстро и очень качественно. Результатом остался доволен. Рекомендую всем и сам буду обращаться!
Все профессионально и быстро.
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