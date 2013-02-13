Верстка макета главной страницы + подкл. к Drupal

$50
HTML-версткаЗакрыт1 заявка104 просмотра
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Необходимо до завтра (14.02) до 18-00 сделать верстку макета в HTML+CSS

Макет прикрепил.

Drupal
11 лет назад
akusakin
37 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
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