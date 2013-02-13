Нужен верстальщик на постоянное сотрудничество.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужна вёрстка сайта.
IE7+ и остальные браузеры. Хаки допустимы только для IE7, да и то не хотелось бы.
6 страниц плюс 2 модальных окна (будем использовать HighSlide, нужно подправить фон и границы)
на обоих модальных окнах будет кнопка "печатать" (т.е. тоже верстка)
Мобильная версия не нужна... по крайней мере сейчас, но хочется, что бы потом можно было модифицировать css под мобильные устройства.
Рассчитывайте своё время - хочется быстро, на подходе ещё два сайта. :)
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