Вёрстка сайта

$250
HTML-версткаЗакрыт14 заявок249 просмотров
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Нужна вёрстка сайта.

IE7+ и остальные браузеры. Хаки допустимы только для IE7, да и то не хотелось бы.

6 страниц плюс 2 модальных окна (будем использовать HighSlide, нужно подправить фон и границы)

на обоих модальных окнах будет кнопка "печатать" (т.е. тоже верстка)

Мобильная версия не нужна... по крайней мере сейчас, но хочется, что бы потом можно было модифицировать css под мобильные устройства.

Рассчитывайте своё время - хочется быстро, на подходе ещё два сайта. :)

Верстка сайта
11 лет назад
kir125
Кирилл 
57 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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