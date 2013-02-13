Исправить ошибки отображения в IE 7 версии

есть сайт http://www.ngppr.ru

Во всех браузерах все работает нормально, а в Internet Explorer 7 версии плохо - меню не отображается нормально, страница обрезается в центральном поле, возможно что то еще.

Задача:

подправить верстку так, чтобы в IE7 было так же хорошо как и в остальных браузерах (и остальное не сломать).

Жду цен и сроков (надо побыстрее - максимум пару дней).