Поправить шапку и установить баннер

HTML-версткаЗавершен6 заявок165 просмотров
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пишите цену и сроки,без указания цены заявки не рассматриваются

11 лет назад
qper
42 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
dubli543
35 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
9 отзывов
11 лет назад
$20
3 дня
Всё ок
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