Нужно переверстать вывод кнопок соц. сетей

Нужен верстальщик на постоянное сотрудничество.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть вывод кнопок соц.сетей (лайки) вот на этой странице
http://soc.zarabotok2.ru/?p=1 (facebook, vk, одноклассники и пр.)
Надо переверстать вывод и сделать так, чтобы кнопки выводились в строку, а если не хватает ширины страницы, то переносились на новую строку. Причем все кнопки должны быть отцентрированы относительно горизонтальной оси, а также расстояние между кнопками должно быть одинаковое (примерно 5 пикселей).
Предложения пишите здесь или в Skype.
Оплата по факту.
Гарантия оплаты здесь
https://www.free-lance.ru/users/codebynet/
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