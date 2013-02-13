Нужно переверстать вывод кнопок соц. сетей

Есть вывод кнопок соц.сетей (лайки) вот на этой странице

http://soc.zarabotok2.ru/?p=1 (facebook, vk, одноклассники и пр.)

Надо переверстать вывод и сделать так, чтобы кнопки выводились в строку, а если не хватает ширины страницы, то переносились на новую строку. Причем все кнопки должны быть отцентрированы относительно горизонтальной оси, а также расстояние между кнопками должно быть одинаковое (примерно 5 пикселей).

Предложения пишите здесь или в Skype.

Оплата по факту.

Гарантия оплаты здесь

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