Верстка главной страницы HTML+CSS

$50
HTML-версткаЗавершен7 заявок181 просмотр
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Необходимо сверстать одну страницу до 18-00 сегодняшнего дня. Макет прикрепил.

HTMLCSS
11 лет назад
akusakin
37 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
Выбранный исполнитель
vasyabucko
35 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад
$60
1 день
Верстку сделал чисто и в оговоренный срок. Рекомендую!
Сотрудничеством с Андреем очень доволен, рекомендую как хорошего заказчика!
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