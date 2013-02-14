Верстка главной страницы HTML+CSS

Есть сайтик на html. Он старенький, нет движка, там просто несколько страниц на html. Не отображается на мобильных устройствах (имеются в виду популярные смартфоны и планшеты). Нужно сделать так, чтобы отображался. Сайт кидаю в личку. Напишите ...