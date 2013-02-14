Верстка сайта на джумле

Необходимо сверстать сайт на джумле.

Внимание, на сайте большой обвес (много слайдеров)

1. Вес страницы 1,5-2 mb, без потери качества

2. Минимальное разрешение экрана 1024, максимальное 1920, ширина рабочей области 960

3. Верстка валидная, кроссбраузерная + соответствие shema.org

4. Создать все необходимые страницы и заполнить их предоставляемым контентом

Оплата через Яденьги

Срок исполнения 5-7 дней

Внимание! Если у Вас проблема со слайдерами (шаблонные скорее не подойдут по размеру и функционалу) и вы не знаете как их сделать, просьба не предлагать свои услуги.