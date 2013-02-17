Требуется блочная верстка макета. HTML + CSS

$40
HTML-версткаЗавершен9 заявок209 просмотров
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Что требуется?

Требуется блочная верстка несложного макета. Желательно минимум кода. Все остальные параметры прописать требуется в CSS.

Что сверстать?

Сверстать требуется Главную + 2 внутренние страницы.

Какой тип?

Резинка от 1024px до 1260px. Все что шире-уже - фиксированно (есть оба варианта макета). На главной странице есть картинки, построенные в 3 столбца, при увеличении разрешения до 1260 и выше они встают в 4 столбца.

Какие сроки?

1-2 суток

Какова оплата?

Предоплата при наличии BL > 40 и персонального аттестата.

Если показатели ниже, и вы не доверяете, то возможно проведение сделки через сервис Escrow.WebMoney.

HTMLCSS
11 лет назад
deepole
36 летРоссия
16 лет в сервисе
Была
10 лет назад
Выбранный исполнитель
dubli543
35 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
9 отзывов
11 лет назад
$50
4 дня
По работе Александра только положительные эмоции. Он отлично выполнил работы по верстке макетов 3х страниц. Сталкиваясь с трудностями, решал их очень оперативно. Всегда на связи. Решая проблемы с кроссбраузерностью и адаптивностью элементов показал себя с сильной стороны. Там где надо применил Java Script и смекалку при работе с ним. В общем я доволен как слон. Советую как профессионала и сам буду еще обращаться.
Прекрасный заказчик! Человек знает чего хочет, четко и грамотно излагает свои мысли, пожелания и требования. По ходу работы выдвигает грамотную, конструктивную критику. С оплатой не задерживал, все точно как и договоривались. Работать с ним одно удовольствие. Буду рад снова с ним работать.
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