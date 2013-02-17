Требуется блочная верстка макета. HTML + CSS

По работе Александра только положительные эмоции. Он отлично выполнил работы по верстке макетов 3х страниц. Сталкиваясь с трудностями, решал их очень оперативно. Всегда на связи. Решая проблемы с кроссбраузерностью и адаптивностью элементов показал себя с сильной стороны. Там где надо применил Java Script и смекалку при работе с ним. В общем я доволен как слон. Советую как профессионала и сам буду еще обращаться.