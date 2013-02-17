Требуется блочная верстка макета. HTML + CSS

Нужен верстальщик на постоянное сотрудничество.
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Что требуется?
Требуется блочная верстка несложного макета. Желательно минимум кода. Все остальные параметры прописать требуется в CSS.
Что сверстать?
Сверстать требуется Главную + 2 внутренние страницы.
Какой тип?
Резинка от 1024px до 1260px. Все что шире-уже - фиксированно (есть оба варианта макета). На главной странице есть картинки, построенные в 3 столбца, при увеличении разрешения до 1260 и выше они встают в 4 столбца.
Какие сроки?
1-2 суток
Какова оплата?
Предоплата при наличии BL > 40 и персонального аттестата.
Если показатели ниже, и вы не доверяете, то возможно проведение сделки через сервис Escrow.WebMoney.
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