Требуется качественная адаптивная вёрстка с JS

Есть вывод кнопок соц.сетей (лайки) вот на этой странице http://soc.zarabotok2.ru/?p=1 (facebook, vk, одноклассники и пр.) Надо переверстать вывод и сделать так, чтобы кнопки выводились в строку, а если не хватает ширины страницы, то переносились на новую ...