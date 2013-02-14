Требуется качественная адаптивная вёрстка с JS

$165
HTML-версткаЗакрыт4 заявки161 просмотр
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Требуется качественная адаптивная вёрстка с JS

Бюджет проекта: 5000 рублей. Срок: завтра в 13-00 по МСК

Требуется очень качественно и адаптивно отверстать порядка 9 страниц из PSD.

Главная практически готова. Нужно только внести правки.

Оплата строго по факту исполнения: Вебмани или Яндекс деньги.

11 лет назад
studiyaweb
Софт 
35 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
12 отзывов(-1)
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