Верстка и программирование сайта-визитки

Нужен верстальщик на постоянное сотрудничество.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сверстать и спрограммировать сайт-визитку.
Есть подробное ТЗ, psd — макеты готовы.
ОБЯЗАТЕЛЬНО БЫТЬ НА СВЯЗИ!
Срок выполнения: 10 дней
Стоимость: 4 500 рублей
Варианты оплаты: Без предоплаты
Способ оплаты: Банковский перевод, Электронные деньги, Наличные
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