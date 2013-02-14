Вёрстка и натяжка на WordPress

$165
HTML-версткаЗакрыт8 заявок170 просмотров
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Вёрстка и натяжка на WordPress

Требуется очень качественная работа. Проверка шаблона будет делаться Template Monstr.

Бюджет: 5000 рублей. Сроки 2-3 дня.

7 страниц. В основном стандартные виджеты.

Оплата строго по факту исполнения и проверки: Яндекс деньги или Вебмани

WordPress
11 лет назад
studiyaweb
Софт 
35 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
12 отзывов(-1)
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