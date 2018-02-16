Перенести сайт под управление CMS

Необходимо разработать сайт для отеля на joomla 2.5 с красивой грамотной вёрсткой. Техническое задание http://abweb.com.ua/temp/tz.doc Оставляйте, пожалуйста, стоимость, сроки и комментарии в ваших заявках. P.S. Обращаю ваше внимание, что разрабатывать функциональную часть бронирования отлей не нужно, только ...
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Имеется информационный сайт компании, сверстанный в HTML (около 50 страниц). Требуется выполнить следующие этапы работ:
I Первый этап.
1) Перенести существующую структуру под бесплатную CMS (Joomla 2.5 или иную по мотивированному обоснованию Исполнителем);
2) Добавить раздел (около 15 страниц) с сохранением существующего стиля, на основании информационных материалов, предоставленных Заказчиком. В идеале, требуется грамотный технический перевод ряда материалов ~10000 знаков с английского языка.
3) Провести "пусконаладку" на виртуальном хостинге (сайт, около 30 POP3 почтовыхi аккаунтов, FTP);
4) Провести SEO Оптимизацию по списку ключевых слов.
II Второй этап
Разработка и реализация в качестве одного из разделов интернет магазина по продаже оборудования.
III Третий этап
1) Разработка нового дизайна;
2) Продвижение в поисковых системах.
В настоящий момент финансово-технические детали обсуждаются только по первому этапу. Второй и третий - по обоюдному желанию после предоставления видимых промежуточных результатов работы. Предметная область, в которой работает компания-заказчик - разработка, продажа, установка и обслуживание систем объектовой безопасности: видеонаблюдение, контроль доступа, ОПС и т.д. Язык сайта - русский. Регион деятельности - европейская часть России.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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