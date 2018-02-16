Перенести сайт под управление CMS

Имеется информационный сайт компании, сверстанный в HTML (около 50 страниц). Требуется выполнить следующие этапы работ:

I Первый этап.

1) Перенести существующую структуру под бесплатную CMS (Joomla 2.5 или иную по мотивированному обоснованию Исполнителем);

2) Добавить раздел (около 15 страниц) с сохранением существующего стиля, на основании информационных материалов, предоставленных Заказчиком. В идеале, требуется грамотный технический перевод ряда материалов ~10000 знаков с английского языка.

3) Провести "пусконаладку" на виртуальном хостинге (сайт, около 30 POP3 почтовыхi аккаунтов, FTP);

4) Провести SEO Оптимизацию по списку ключевых слов.

II Второй этап

Разработка и реализация в качестве одного из разделов интернет магазина по продаже оборудования.

III Третий этап

1) Разработка нового дизайна;

2) Продвижение в поисковых системах.

В настоящий момент финансово-технические детали обсуждаются только по первому этапу. Второй и третий - по обоюдному желанию после предоставления видимых промежуточных результатов работы. Предметная область, в которой работает компания-заказчик - разработка, продажа, установка и обслуживание систем объектовой безопасности: видеонаблюдение, контроль доступа, ОПС и т.д. Язык сайта - русский. Регион деятельности - европейская часть России.