Перенести сайт под управление CMS

Системы управления (CMS)Завершен4 заявки186 просмотров
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Имеется информационный сайт компании, сверстанный в HTML (около 50 страниц). Требуется выполнить следующие этапы работ:

I Первый этап.

1) Перенести существующую структуру под бесплатную CMS (Joomla 2.5 или иную по мотивированному обоснованию Исполнителем);

2) Добавить раздел (около 15 страниц) с сохранением существующего стиля, на основании информационных материалов, предоставленных Заказчиком. В идеале, требуется грамотный технический перевод ряда материалов ~10000 знаков с английского языка.

3) Провести "пусконаладку" на виртуальном хостинге (сайт, около 30 POP3 почтовыхi аккаунтов, FTP);

4) Провести SEO Оптимизацию по списку ключевых слов.

II Второй этап

Разработка и реализация в качестве одного из разделов интернет магазина по продаже оборудования.

III Третий этап

1) Разработка нового дизайна;

2) Продвижение в поисковых системах.

В настоящий момент финансово-технические детали обсуждаются только по первому этапу. Второй и третий - по обоюдному желанию после предоставления видимых промежуточных результатов работы. Предметная область, в которой работает компания-заказчик - разработка, продажа, установка и обслуживание систем объектовой безопасности: видеонаблюдение, контроль доступа, ОПС и т.д. Язык сайта - русский. Регион деятельности - европейская часть России.

11 лет назад
sergniform
48 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
Key4Web
37 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
11 лет назад
$300
10 дней
Отзыв недоступен.
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