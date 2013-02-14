Правки по сайту на HostCMS

Добрый день. Есть верстка сайта, необходимо натянуть на Wordpress. Очень срочно, готов рассмотреть варианты. Внимание! Фрилансеры, недавно зарегистрированные, не имеющие положительного рейтинга рассматриваться не будут. Оплата только по факту.