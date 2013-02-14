Правки по сайту на HostCMS

Системы управления (CMS)Закрытнет заявок102 просмотра
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Внести несколько правок в сайт на HostCMS

1. Создать\Найти и Установить модуль подписки на новости

2. Изменить оформление новостей

11 лет назад
Psyholord
Михаил 
36 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
3 года назад