Настроить в Drupal модуль Views

$17
Системы управления (CMS)Завершен4 заявки145 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Простая задачка:

- настроить во views представление для списка статей

- настроить во views представление для отдельной статьи (используется собственный тип ноды, CCK)

Можно даже в форме консультации.

Drupal
11 лет назад
voice-msk
Алексей 
34 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
dgastudio
Алексей 
42 годаЧерногория
15 лет в сервисе
Был
7 дней назад
11 лет назад
$50
1 день
Алексей очень быстро все сделал, приятно работать. Спасибо!!
Своевременная оплата, толковый заказчик. Спасибо.