Drupal, темизация + функционал

Требуется помощь в переносе существующего сайта на Jumla 3.xx, объяснение непонятных моментов (консультации). Существующий сайт besputa.ru необходимо перенести на Jumla с доработкой дизайна. Оплата обсуждается.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется темизация и функционал, drupal 7.
Для оценки сроков и стоимости, ТЗ и макеты отправляю на почту.
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