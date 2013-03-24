Для выполнения задания очень желателен глубокий интерес к психологии. Нужно написать уникальные описания к материалам, подобрать к ним анонсовые изображения, найти интересные факты, подходящие изображения и похожие материалы. Подробнее через личные сообщения.
- $10Копирайтинг17 заявокЗакрыт11 лет назад
- $10
Обработать 5 изображений в гранжевом стиле. На изображениях - лица и кадры из фильмов. Примеры желаемого в прикреплении.Обработка фотографий18 заявокЗакрыт12 лет назад
- $30
Требуется проработать: - визитку (двухстороннюю с отверстием) - фирменный бланк (двухсторонний, на второй стороне - только изображение) - конверт (формат евро - 110/220) Логотип, название, обсуждение стиля - ...Фирменный стиль1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $25
На сайте psylife.com.ua есть раздел Материалы, в нем три подраздела Смотреть, Слушать, Читать. На каждый новый материал планируется свое индивидуальное изображение. Но если его нет — выводиться стандартное. Задание — прорисовать стандартные ...Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $40
Разработка 4-х иконок для сайта psylife.com.ua разделов События, Приверженцы, Материалы, Публикации. В разработке должны быть учтены специфика ресурса и дизайн. По стилю - ориентация на минимализм, серьезность, четкость.Иконки и Пиксель-арт1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $20
Здравствуйте. На сайте psylife.com.ua есть 5 разделов: События, Организации, Приверженцы, Материалы, Публикации; каждый раздел имеет свою иконку. Предлагаю Вам придумать стиль и прорисовать в нем одну из иконок. Победителю этого конкурса - персональный проект ...Иконки и Пиксель-арт1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $10
Здравствуйте. Предлагаю вам придумать фавикон для сайта psylife.com.ua Заранее спасибо за участие.Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $50
Требуется разработать стиль для статей(Word); скомпоновать элементы и создать приятное восприятие. На выходе должно получиться: 1. Статья должна быть удобочитаемая. 2. Второстепенные элементы не должны отвлекать от чтения. ...Фирменный стиль1 исполнительЗавершен12 лет назад
Требуется темизация и функционал, drupal 7. Для оценки сроков и стоимости, ТЗ и макеты отправляю на почту.Системы управления (CMS)6 заявокЗакрыт12 лет назад
Доброго времени суток! Требуется дизайн портала. Ресурс будет посвящен развитию и совершенствованию. Основная идея - это платформа, на которой представлен материал по психологии, педагогике, философии и сопутствующим направлениям. Дизайн должен быть нейтральным ...Дизайн сайтов30 заявокЗакрыт12 лет назад
Здравствуйте, прошу помощи с реализацией Регистрации. В конечном результате хочется получить аналогичное сайту b17.ru, только с тремя пунктами/разными формами(с присвоением разных прав). Заранее спасибо за ваши предложения.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт12 лет назад