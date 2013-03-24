tepesh

Дмитрий tepesh

 
35 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Описание к материалам

    $10

    Для выполнения задания очень желателен глубокий интерес к психологии. Нужно написать уникальные описания к материалам, подобрать к ним анонсовые изображения, найти интересные факты, подходящие изображения и похожие материалы. Подробнее через личные сообщения.

    Копирайтинг17 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Визитка, фирменный бланк, конверт

    $30

    Требуется проработать: - визитку (двухстороннюю с отверстием) - фирменный бланк (двухсторонний, на второй стороне - только изображение) - конверт (формат евро - 110/220) Логотип, название, обсуждение стиля - ...

    Фирменный стиль1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Пустые постеры

    $25

    На сайте psylife.com.ua есть раздел Материалы, в нем три подраздела Смотреть, Слушать, Читать. На каждый новый материал планируется свое индивидуальное изображение. Но если его нет — выводиться стандартное. Задание — прорисовать стандартные ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Иконки 4 разделов

    $40

    Разработка 4-х иконок для сайта psylife.com.ua разделов События, Приверженцы, Материалы, Публикации. В разработке должны быть учтены специфика ресурса и дизайн. По стилю - ориентация на минимализм, серьезность, четкость.

    Иконки и Пиксель-арт1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Иконка раздела

    $20

    Здравствуйте. На сайте psylife.com.ua есть 5 разделов: События, Организации, Приверженцы, Материалы, Публикации; каждый раздел имеет свою иконку. Предлагаю Вам придумать стиль и прорисовать в нем одну из иконок. Победителю этого конкурса - персональный проект ...

    Иконки и Пиксель-арт1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Фирменный стиль статей (формат Word)

    $50

    Требуется разработать стиль для статей(Word); скомпоновать элементы и создать приятное восприятие. На выходе должно получиться: 1. Статья должна быть удобочитаемая. 2. Второстепенные элементы не должны отвлекать от чтения. ...

    Фирменный стиль1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Дизайн портала саморазвития

    Доброго времени суток! Требуется дизайн портала. Ресурс будет посвящен развитию и совершенствованию. Основная идея - это платформа, на которой представлен материал по психологии, педагогике, философии и сопутствующим направлениям. Дизайн должен быть нейтральным ...

    Дизайн сайтов30 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Drupal 7 - регистрация пользователей

    Здравствуйте, прошу помощи с реализацией Регистрации. В конечном результате хочется получить аналогичное сайту b17.ru, только с тремя пунктами/разными формами(с присвоением разных прав). Заранее спасибо за ваши предложения.

    Drupal
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

Отзывы фрилансеров

Lemniscate
Кристина 
34 года
12 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$30
10 баллов
12 лет назад
Визитка, фирменный бланк, конверт
Заказчик четко поставил задачу и предоставил все дополнительный материалы, на всех этапах сотрудничества оперативно выходил на связь, после утверждения всех деталей мгновенно оплатил проект. Рекомендую как надежного заказчика, и буду рада дальнейшему сотрудничеству!
В процессе работы Кристина учла все пожелания и предоставила несколько вариантов. Спасибо большое, результатом доволен.
Ответный отзыв
avroraklg
Мария 
33 года
12 лет в сервисе
Была
9 лет назад
$25
10 баллов
12 лет назад
Пустые постеры
Было очень приятно работать с Дмитрием! Заказчик предоставил подробное задание с примерами, иллюстрацией желаемого результата, что очень помогает в работе. И сам проект был интересный для исполнения. Удачи вам, Дмитрий!
Очень доволен результатом работы. Выполнено профессионально с индивидуальным подходом. Мария учла все пожелания, предоставила несколько вариантов и закончила работу раньше оговоренного срока. Спасибо большое.
Ответный отзыв
A-nebo
Алла 
55 лет
15 лет в сервисе
Была
4 дня назад
$40
10 баллов
12 лет назад
Иконки 4 разделов
Отличный заказчик, с четким заданием, своевременной оплатой и приятным общением. Мои рекомендации и наилучшие пожелания Дмитрию. Благодарю за предоставленную работу. С уважением, Алла.
Большое спасибо за индивидуальный подход, понимание задачи и высокий уровень исполнения. Все сделано оперативно и ответственно!
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A-nebo
Алла 
55 лет
15 лет в сервисе
Была
4 дня назад
$20
10 баллов
12 лет назад
Иконка раздела
Интересный конкурс. Дмитрий серьёзный организатор. В тз была полностью раскрыта задача по проекту. Он внимательно рассматривал и оценивал каждую работу, давал необходимые комментарии. Мои наилучшие рекомендации. Дмитрий, благодарю вас за сделанный выбор. С уважением, Алла.
Результат говорит о замечательном чувстве стиля. Были учтены специфика ресурса и все пожелания. Большое спасибо.
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ga2team
Артем 
38 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$10
10 баллов
12 лет назад
Нарисовать фавикон
Хороший и простой конкурс! Главное быстрое проведение,своевременная оплата! Жду следующих конкурсов..
Все сделано качественно с учетом специфики ресурса. Большое спасибо.
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