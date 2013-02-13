Задача для специалиста по Joomla + K2

Сроки исполнения крайне важны.

Задача сводится Настройке K2 и программированию модуля поиска по доп полям K2. В принципе поиск по доп полям можно отложить до лучших времен.

У меня есть html макет 4-х типов страниц. Страницы и верстка несложные.

Если у Вас есть время и Вы действительно "набили руку" в Joomla + K2, то я с удовольствием с Вами поработаю.

На очереди есть аналогичные проекты. Главное чтобы не пропадали и даже если что-то не получается сразу об этом сообщали. Решение найдется.

Макеты

http://site-master.ru/clients/domvitalii/

http://site-master.ru/clients/domvitalii/page.html

http://site-master.ru/clients/domvitalii/offerslist.html

http://site-master.ru/clients/domvitalii/offer.html