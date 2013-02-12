Натянуть сайт на GMS

для более быстрой связи сбросьте смс 9154137708 я перезвоню Хочу создать картотеку записей озаглавленных по фамилиям. В текстах этих записей будут ссылки на организации, эти ссылки организаций я хочу сделать метками, и отражать в облаке. Вообще ...