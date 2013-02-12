Натянуть сайт на GMS

Системы управления (CMS)Закрыт20 заявок212 просмотров
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Есть готовая верстка. Нужно натянуть сайт на движок и задать функционал.

Пожалуйста, указывайте примерные сроки.

На связи допоздна. Жду предложений.

11 лет назад
xxxx2261
45 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
10 лет назад