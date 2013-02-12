Одностраничник на WP

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Системы управления (CMS)Закрыт11 заявок147 просмотров
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Сверстать вообщем то что в прилагаемом файле.

Проект не комерческий, денег на верстку не много.

11 лет назад
Sh1mm15x
Андрей 
34 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
год назад