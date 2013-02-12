Сайт на UMI CMS

$250
Системы управления (CMS)Закрыт3 заявки97 просмотров
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Есть верстка сайта в html. Требуется натянуть ее на UMI и настроить нужные модули. Инфа по запросу

11 лет назад
evmak
40 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад