Битрикс - програмирование

Системы управления (CMS)Закрыт2 заявки94 просмотра
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Пункты работы :

1. Разработка импорта на сайт контрагентов из 1С + Создание соответствующих им учеток.

2. Выгрузка цен контрагентов по товарам ( всего порядка 10 прайс-листов+%% индивидуальной скидки ).

3. Отображаем цены для залоснившихся пользователей. Для незалогинившихся – базовый прайс.

4. Доработка импорта на сайт данных по товарам ( передача только свойств имеющих значение и Бренда товара ).

5. Импорт Брендов из 1с ( список ). Работа с ними в админке ( привязка странички, логотипа, описания ).

6. Правка верстки карточки товара ( обрамление пунктиром основного изображения ) + эффект линзы ( поверх характеристик справа на всю ширину ) + Описание соответствующего бренда и его логотип.

6. Пункт "Где купить" – отображение части контрагентов, согласно фильтрам.

Существующий сайт посмотреть можно на 89.249.250.68

В заявке обязательно указывайте бюджет по пунктам и прим. время исполнения.

Оплату провожу так же по выполненным пунктам.

Предоплата 50% возможна при хорошем рейтинге на фрилансе.

Спасибо !

11 лет назад
Prospector
48 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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