Битрикс - програмирование

1. Требуется дописать процедуру регистрации на DLE (ТЗ есть) 2. Сделать форму личного кабинета (ТЗ есть). 3. Требуется настройка DLE модуля "Рекламные материалы". Вывод баннера на главную страницу (шаблон нестандартный, придется покопаться в коде). Оплата Qiwi.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Пункты работы :
1. Разработка импорта на сайт контрагентов из 1С + Создание соответствующих им учеток.
2. Выгрузка цен контрагентов по товарам ( всего порядка 10 прайс-листов+%% индивидуальной скидки ).
3. Отображаем цены для залоснившихся пользователей. Для незалогинившихся – базовый прайс.
4. Доработка импорта на сайт данных по товарам ( передача только свойств имеющих значение и Бренда товара ).
5. Импорт Брендов из 1с ( список ). Работа с ними в админке ( привязка странички, логотипа, описания ).
6. Правка верстки карточки товара ( обрамление пунктиром основного изображения ) + эффект линзы ( поверх характеристик справа на всю ширину ) + Описание соответствующего бренда и его логотип.
6. Пункт "Где купить" – отображение части контрагентов, согласно фильтрам.
Существующий сайт посмотреть можно на 89.249.250.68
В заявке обязательно указывайте бюджет по пунктам и прим. время исполнения.
Оплату провожу так же по выполненным пунктам.
Предоплата 50% возможна при хорошем рейтинге на фрилансе.
Спасибо !
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