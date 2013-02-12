Разработка модуля DLE (тестирование)

Модуль – это онлайн тесты.

В модуле категории, в каждой категории 1-3 теста

Тесты разделяются на два вида:

А) Бесплатные – доступные без регистрации любому пользователю, если человек зарегистрирован можно просмотреть результаты прохождения тестов.

Б) Методические Материалы и Платные тесты доступные после оплаты и модерации, то есть юзер совершает оплату, ему назначается один из тестов ( назначает можератор ), после чего пользователю открывается доступ для прохождения или сдачи экзамена ввиде теста.Результаты должны хранится в базе и в любой момент можно просмотреть результаты его прохождения для выписки определенного документа.Методические материалы – это материалы в формате dox, открываются они так же после модерации.

На платный тест дается 5 попыток, и 10 минут, после чего выводится результат сдачи. ( сдал/не сдал), если пользователь в платных тестах использовал 5 потыток , доступ к тестам и методическим материалам автоматом закрывается.

Тест считается пройденным если на 7 из 10 вопросов пользователь ответил верно.

Тесты состоят из категорий, в каждой категории несколько тестов.

Каждый тест состоит из 10 вопросов, выводяшихся рандомно из базы.

В базе может , у одного теста может быть 70-200 вопросов , но выводится 10 рандомно.

На тест дается 10 минут .

При авторизации поставить кнопку ссылку для просмотра результата, о прохождении теста.

Вопросы в платных и бесплатных тестах такие же.

Просмотреть работу модуля можно http://ukcr.ru/distancionnoe_obuchenie/

Модуль подготовить и сдать с ЧПУ,

Уникальным описанием теста.

Наполнить тесты вопросами 17 тестов, Вопросы предоставляются в формате ворд, с помеченными правильными ответами.

Оптимизированным для ПС.

Работа только через ГАРАНТА.

Прошу Вас указать точную сумму и сроки выполнения.