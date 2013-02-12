Разработка модуля DLE (тестирование)

1. Требуется дописать процедуру регистрации на DLE (ТЗ есть) 2. Сделать форму личного кабинета (ТЗ есть). 3. Требуется настройка DLE модуля "Рекламные материалы". Вывод баннера на главную страницу (шаблон нестандартный, придется покопаться в коде). Оплата Qiwi.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Модуль – это онлайн тесты.
В модуле категории, в каждой категории 1-3 теста
Тесты разделяются на два вида:
А) Бесплатные – доступные без регистрации любому пользователю, если человек зарегистрирован можно просмотреть результаты прохождения тестов.
Б) Методические Материалы и Платные тесты доступные после оплаты и модерации, то есть юзер совершает оплату, ему назначается один из тестов ( назначает можератор ), после чего пользователю открывается доступ для прохождения или сдачи экзамена ввиде теста.Результаты должны хранится в базе и в любой момент можно просмотреть результаты его прохождения для выписки определенного документа.Методические материалы – это материалы в формате dox, открываются они так же после модерации.
На платный тест дается 5 попыток, и 10 минут, после чего выводится результат сдачи. ( сдал/не сдал), если пользователь в платных тестах использовал 5 потыток , доступ к тестам и методическим материалам автоматом закрывается.
Тест считается пройденным если на 7 из 10 вопросов пользователь ответил верно.
Тесты состоят из категорий, в каждой категории несколько тестов.
Каждый тест состоит из 10 вопросов, выводяшихся рандомно из базы.
В базе может , у одного теста может быть 70-200 вопросов , но выводится 10 рандомно.
На тест дается 10 минут .
При авторизации поставить кнопку ссылку для просмотра результата, о прохождении теста.
Вопросы в платных и бесплатных тестах такие же.
Просмотреть работу модуля можно http://ukcr.ru/distancionnoe_obuchenie/
Модуль подготовить и сдать с ЧПУ,
Уникальным описанием теста.
Наполнить тесты вопросами 17 тестов, Вопросы предоставляются в формате ворд, с помеченными правильными ответами.
Оптимизированным для ПС.
Работа только через ГАРАНТА.
Прошу Вас указать точную сумму и сроки выполнения.
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