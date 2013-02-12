1. Требуется дописать процедуру регистрации на DLE (ТЗ есть) 2. Сделать форму личного кабинета (ТЗ есть). 3. Требуется настройка DLE модуля "Рекламные материалы". Вывод баннера на главную страницу (шаблон нестандартный, придется покопаться в коде). Оплата Qiwi.
Joomla - seblod, поиск в трех полях одновременно
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужна помощь, есть одно заполняемое поле в форме поиска seblod, но поиск должен идти одновременно по трем полям. То есть: есть ключевое слово, если оно есть либо 1 поле, либо во 2, либо в 3, то выводить результат.
Срочно.
Пишите цену.
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