Joomla - seblod, поиск в трех полях одновременно

$50
Системы управления (CMS)Закрыт1 заявка80 просмотров
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Нужна помощь, есть одно заполняемое поле в форме поиска seblod, но поиск должен идти одновременно по трем полям. То есть: есть ключевое слово, если оно есть либо 1 поле, либо во 2, либо в 3, то выводить результат.

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Joomla
11 лет назад
BRAINKIT
Сергей 
35 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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