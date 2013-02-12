Подправить rss на dle

Системы управления (CMS)Закрыт1 заявка78 просмотров
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Необходимо показать где подправить в движке dle код, чтобы в rss.xml ленте выводилось доп поле.

11 лет назад
hillo
Юрий 
36 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
5 отзывов