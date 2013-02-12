Подправить rss на dle

Сверстать вообщем то что в прилагаемом файле. Проект не комерческий, денег на верстку не много.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо показать где подправить в движке dle код, чтобы в rss.xml ленте выводилось доп поле.
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