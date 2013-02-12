Веб-мастер на почасовую оплату. С обучением.

Системы управления (CMS)Закрыт18 заявок272 просмотра
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Требуется ответственный человек для выполнения задач по вебмастерингу на почасовой основе.

Требования к кандидату:

- стабильный интернет

- регулярный онлайн

- базовые навыки вебмастеринга

- возраст от 20 лет

- ответственное отношение к работе

- опыт работы значения не имеет

Преимущества:

- обучение вебмастерингу, работе с CMS

- в перспективе постоянная удаленная работа

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В заявках обязательно указывайте желаемую цену за час работы.

11 лет назад
Joomlao
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад