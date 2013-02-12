Веб-мастер на почасовую оплату. С обучением.

Необходимо показать где подправить в движке dle код, чтобы в rss.xml ленте выводилось доп поле.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется ответственный человек для выполнения задач по вебмастерингу на почасовой основе.
Требования к кандидату:
- стабильный интернет
- регулярный онлайн
- базовые навыки вебмастеринга
- возраст от 20 лет
- ответственное отношение к работе
- опыт работы значения не имеет
Преимущества:
- обучение вебмастерингу, работе с CMS
- в перспективе постоянная удаленная работа
------------------
В заявках обязательно указывайте желаемую цену за час работы.
- Похожие заказы
- Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Сверстать вообщем то что в прилагаемом файле. Проект не комерческий, денег на верстку не много.Системы управления (CMS)11 заявокЗакрыт11 лет назад
Требуется оценить перенос сайта с самописной CMS на joomla 2.5 сам сайт вот: http://www.uvk74.ru Нужно сделать копию контента на joomla 2.5 Бюджет низкий... Предлагайте, оценивайте. оплата по факту.Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт11 лет назад
Разработка сайта на Битрикс задание в приложение от вас сроки и бюджетСистемы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $250
Есть верстка сайта в html. Требуется натянуть ее на UMI и настроить нужные модули. Инфа по запросуСистемы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $250
Есть верстка сайта в html. Требуется натянуть ее на битрикс и настроить нужные модули. Инфа по запросуСистемы управления (CMS)5 заявокЗакрыт11 лет назад
- $500
Дописать друпальный модуль под конкретные нуждыСистемы управления (CMS)6 заявокЗакрыт11 лет назад
- $50
Нужна помощь, есть одно заполняемое поле в форме поиска seblod, но поиск должен идти одновременно по трем полям. То есть: есть ключевое слово, если оно есть либо 1 поле, либо во 2, либо в 3, ...Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Модуль – это онлайн тесты. В модуле категории, в каждой категории 1-3 теста Тесты разделяются на два вида: А) Бесплатные – доступные без регистрации любому пользователю, если человек зарегистрирован можно просмотреть результаты прохождения тестов. Б) ...Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт11 лет назад
Есть предложение по роботе на Вордпресс, так же очень желательным к этой работе будет если вы снимите как вы это делаете на Камтазию, или другую любую программу что пишет с экрана ( желательно с озвучеванием ...Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт11 лет назад