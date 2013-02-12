WordPress. Помощь в настройке облака меток

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Хочу создать картотеку записей озаглавленных по фамилиям. В текстах этих записей будут ссылки на организации, эти ссылки организаций я хочу сделать метками, и отражать в облаке.
Вообще идеально было бы на одной странице после поясняющего текста сделать два независимых облака-списка: список фамилий и список организаций, и у каждой организации из соответсвующего облака-списка в скобочках количество фамилий-записей. Вот пример:
Списки лиц и организаций подключившихся к проекту.
Ниже мы приводим список лиц.
ИвановИ.И., ПетровП.П.СидоровС.С, НиколаевН.Н, ГусаковГ.Г.КоневК.К, СтроевС.С Это все метки облака на посты
Ниже мы приводим список организаций
ОАО"Успех"(2), Госперспектива(3), ОАО Састливый случай(2)
При этом понимаете что: в записях ИвановИ.И.,ПетровП.П стоит меткаОАО"Успех", а у ОАО"Успех" в скобочках(2),так как Иванов+Петров=2
в записях СидоровС.С, НиколаевН.Н, ГусаковГ.Г стоит метка Госперспектива, а у Госперспектива в скобочках(3)
в записях КоневК.К, СтроевС.С стоит метка ОАО Састливый случай, а у ОАО Састливый случай в скобочках(2)
Было бы просто суперски если б еще при выборе метки из облака организаций появлялся список соответсвующих фамилий-меток, например:
нажимаешь ОАО"Успех"(2) появляется список меток:ИвановИ.И., ПетровП.П, по меткам фамилий можешь перейти к соответстующим постам.
нажимаешь Госперспектива(3) появляется список меток:СидоровС.С, НиколаевН.Н, ГусаковГ.Г
нажимаешь ОАО Састливый случай(2) появляется список меток:КоневК.К, СтроевС.С
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