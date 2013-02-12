WordPress. Помощь в настройке облака меток

для более быстрой связи сбросьте смс 9154137708 я перезвоню

Хочу создать картотеку записей озаглавленных по фамилиям. В текстах этих записей будут ссылки на организации, эти ссылки организаций я хочу сделать метками, и отражать в облаке.

Вообще идеально было бы на одной странице после поясняющего текста сделать два независимых облака-списка: список фамилий и список организаций, и у каждой организации из соответсвующего облака-списка в скобочках количество фамилий-записей. Вот пример:

Списки лиц и организаций подключившихся к проекту.

Ниже мы приводим список лиц.

ИвановИ.И., ПетровП.П.СидоровС.С, НиколаевН.Н, ГусаковГ.Г.КоневК.К, СтроевС.С Это все метки облака на посты

Ниже мы приводим список организаций

ОАО"Успех"(2), Госперспектива(3), ОАО Састливый случай(2)

При этом понимаете что: в записях ИвановИ.И.,ПетровП.П стоит меткаОАО"Успех", а у ОАО"Успех" в скобочках(2),так как Иванов+Петров=2

в записях СидоровС.С, НиколаевН.Н, ГусаковГ.Г стоит метка Госперспектива, а у Госперспектива в скобочках(3)

в записях КоневК.К, СтроевС.С стоит метка ОАО Састливый случай, а у ОАО Састливый случай в скобочках(2)

Было бы просто суперски если б еще при выборе метки из облака организаций появлялся список соответсвующих фамилий-меток, например:

нажимаешь ОАО"Успех"(2) появляется список меток:ИвановИ.И., ПетровП.П, по меткам фамилий можешь перейти к соответстующим постам.

нажимаешь Госперспектива(3) появляется список меток:СидоровС.С, НиколаевН.Н, ГусаковГ.Г

нажимаешь ОАО Састливый случай(2) появляется список меток:КоневК.К, СтроевС.С