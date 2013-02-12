Сайт на joomla

$100
Системы управления (CMS)Закрыт5 заявок133 просмотра
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Требуется доделать сайт на Joomla, относительно быстро. На сайте некоторые модули уже установлены и первоначально настроены. Предыдущий исполнитель неделю обещал и в последний день сказал что он не сможет. ТЗ в файле. дополнительно прикреплены файлы с предполагаемым дизайном. На него просто ориентироваться но не обязательно все четко по нему делать, возможны маневры.

Joomla
11 лет назад
Adlers
Андрей 
39 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
17 отзывов