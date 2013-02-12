Установка СРМ для сайта на Joomla

Есть готовая верстка. Нужно натянуть сайт на движок и задать функционал. Пожалуйста, указывайте примерные сроки. На связи допоздна. Жду предложений.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужна рекомендация и установка CRM для интернет магазина на Joomla. Читал про некоторые, например Sugarcrm. Возможно, посоветуете что-то лучшее. Подробности в личку.
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