Установка СРМ для сайта на Joomla

Системы управления (CMS)Закрыт1 заявка126 просмотров
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Нужна рекомендация и установка CRM для интернет магазина на Joomla. Читал про некоторые, например Sugarcrm. Возможно, посоветуете что-то лучшее. Подробности в личку.

Joomla
11 лет назад
Adubinskiy
Алексей 
52 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад