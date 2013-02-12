Создать "электронный журнал" на WordPress

Есть готовая верстка. Нужно натянуть сайт на движок и задать функционал. Пожалуйста, указывайте примерные сроки. На связи допоздна. Жду предложений.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется создать "электронный журнал" (типа экономические новости) на WordPress.
Т.е. это возможность публиковать статьи (каждый день - одна или несколько статей) созданных главным редактором. Зарегистрировaнные юзера (читатели) тоже могут создавать статьи.
Список основных "фич" приведен в приаттаченном файле. Все остальное из соображений разумности-удобства редактора.
Можно сперва представить минимальную версию и дорабатывать позже.
Проект довольно сложный, только для тех у кого уже есть хороший опыт с WP, настройкой шаблонов, прав доступа и тд.
Просьба оценить каждую фичу из списка (.docx) по отдельности. В часах и $.
И общий сроки разработки указать. Надо за довольно короткий срок сделать.
Если есть вопросы по проекту – задавайте!
- Похожие заказы
- Системы управления (CMS)20 заявокЗакрыт11 лет назад
для более быстрой связи сбросьте смс 9154137708 я перезвоню Хочу создать картотеку записей озаглавленных по фамилиям. В текстах этих записей будут ссылки на организации, эти ссылки организаций я хочу сделать метками, и отражать в облаке. Вообще ...Закрыт11 лет назад
- $2500
Вечер добрый. Нужен грамотный человек, способный перенести сайт с ucoz КУДА УГОДНО!! лишь бы обошлось "малой кровью" - в смысле переиндексации и т.д.... Вот пациент http://kinoylei.ru/ -перенести надо полностью сайт, (возможно с заменой дизайна) главное все ...Системы управления (CMS)15 заявокЗакрыт11 лет назад
- $100
Требуется доделать сайт на Joomla, относительно быстро. На сайте некоторые модули уже установлены и первоначально настроены. Предыдущий исполнитель неделю обещал и в последний день сказал что он не сможет. ТЗ в файле. дополнительно прикреплены файлы ...Системы управления (CMS)5 заявокЗакрыт11 лет назад
Требуется ответственный человек для выполнения задач по вебмастерингу на почасовой основе. Требования к кандидату: - стабильный интернет - регулярный онлайн - базовые навыки вебмастеринга - возраст от 20 лет - ответственное отношение к работе - опыт работы значения не имеет Преимущества: - обучение вебмастерингу, ...Системы управления (CMS)18 заявокЗакрыт11 лет назад
Нужна рекомендация и установка CRM для интернет магазина на Joomla. Читал про некоторые, например Sugarcrm. Возможно, посоветуете что-то лучшее. Подробности в личку.Закрыт11 лет назад
Необходимо показать где подправить в движке dle код, чтобы в rss.xml ленте выводилось доп поле.Закрыт11 лет назад
Сверстать вообщем то что в прилагаемом файле. Проект не комерческий, денег на верстку не много.Системы управления (CMS)11 заявокЗакрыт11 лет назад
Требуется оценить перенос сайта с самописной CMS на joomla 2.5 сам сайт вот: http://www.uvk74.ru Нужно сделать копию контента на joomla 2.5 Бюджет низкий... Предлагайте, оценивайте. оплата по факту.Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт11 лет назад
Разработка сайта на Битрикс задание в приложение от вас сроки и бюджетСистемы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт11 лет назад