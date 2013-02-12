Создать "электронный журнал" на WordPress

$500
Системы управления (CMS)Закрыт1 заявка332 просмотра
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Требуется создать "электронный журнал" (типа экономические новости) на WordPress.

Т.е. это возможность публиковать статьи (каждый день - одна или несколько статей) созданных главным редактором. Зарегистрировaнные юзера (читатели) тоже могут создавать статьи.

Список основных "фич" приведен в приаттаченном файле. Все остальное из соображений разумности-удобства редактора.

Можно сперва представить минимальную версию и дорабатывать позже.

Проект довольно сложный, только для тех у кого уже есть хороший опыт с WP, настройкой шаблонов, прав доступа и тд.

Просьба оценить каждую фичу из списка (.docx) по отдельности. В часах и $.

И общий сроки разработки указать. Надо за довольно короткий срок сделать.

Если есть вопросы по проекту – задавайте!

WordPress
11 лет назад
Teo
52 годаРоссия
18 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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