Вечер добрый. Нужен грамотный человек, способный перенести сайт с ucoz КУДА УГОДНО!! лишь бы обошлось "малой кровью" - в смысле переиндексации и т.д....

Вот пациент http://kinoylei.ru/ -перенести надо полностью сайт, (возможно с заменой дизайна) главное все надо сделать быстро и грамотно