Перенести сайт

$2500
Системы управления (CMS)Закрыт15 заявок122 просмотра
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Вечер добрый. Нужен грамотный человек, способный перенести сайт с ucoz КУДА УГОДНО!! лишь бы обошлось "малой кровью" - в смысле переиндексации и т.д....

Вот пациент http://kinoylei.ru/ -перенести надо полностью сайт, (возможно с заменой дизайна) главное все надо сделать быстро и грамотно

11 лет назад
Bestmashin
Евгений 
33 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад