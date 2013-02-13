Перенести дизайн и тексты Joomla 1.5 на Wordpress

Есть сайт который года 2 уже работает на Joomla 1.5 - http://vid.spb.ru

Нужно перенести его на последний Wordpress с сохранением внешнего вида и функционала.

Текстов там не много, страниц 12 наверно.

Вижу сложность в галерее на главной странице, карусели на всех остальных страницах. Желательно предусмотреть более менее удобный способ изменения картинках в указанных блоках.