Есть готовая верстка. Нужно натянуть сайт на движок и задать функционал. Пожалуйста, указывайте примерные сроки. На связи допоздна. Жду предложений.
Перенести дизайн и тексты Joomla 1.5 на Wordpress
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть сайт который года 2 уже работает на Joomla 1.5 - http://vid.spb.ru
Нужно перенести его на последний Wordpress с сохранением внешнего вида и функционала.
Текстов там не много, страниц 12 наверно.
Вижу сложность в галерее на главной странице, карусели на всех остальных страницах. Желательно предусмотреть более менее удобный способ изменения картинках в указанных блоках.
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