Перенести дизайн и тексты Joomla 1.5 на Wordpress

$100
Системы управления (CMS)Закрыт4 заявки108 просмотров
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Есть сайт который года 2 уже работает на Joomla 1.5 - http://vid.spb.ru

Нужно перенести его на последний Wordpress с сохранением внешнего вида и функционала.

Текстов там не много, страниц 12 наверно.

Вижу сложность в галерее на главной странице, карусели на всех остальных страницах. Желательно предусмотреть более менее удобный способ изменения картинках в указанных блоках.

WordPressJoomla
11 лет назад
donoway
39 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
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