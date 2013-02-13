Интеграция дизайна на Webasyst

Требуется редизайн сайта, для работающего сайта на Webasyst прикрутить новый дизайн функционал практически не меняется, добавляются нек эффекты на java:

- слайдер

- отображение каталога поверх слайдера как на yogarden.ru

- всплывающее окно с характеристиками товара при наведении на картинку (см макет)

- изменилось отображение бегунка для фильтра товара

Также потребуется продублировать новый дизайн еще на 2 сайта, но с изменившимся фоном.

Макет:

220voltikov.ru/tool/main.jpg

220voltikov.ru/tool/main2.jpg

220voltikov.ru/tool/catalog.jpg