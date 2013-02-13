Смена дизайна

Сроки исполнения крайне важны. Задача сводится Настройке K2 и программированию модуля поиска по доп полям K2. В принципе поиск по доп полям можно отложить до лучших времен. У меня есть html макет 4-х типов страниц. Страницы и ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно заменить существующий дизайн на новый, с сохраниением всей информации.
псд дадим.
кто может быстро?
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