Требуются небольшие подсказки по Wordpress

$15
Системы управления (CMS)Завершен1 заявка87 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Здравствуйте.

Имеется сайт it-osnova.ru, работающий на Wordpress.

Вылезли небольшие недоработки из-за незнания. Прошу подсказать за небольшое вознаграждение.

Проблемы:

1) Перестал работать переход по рубрикам. Работает только при наведении на кружок слева, и то только по главным.

2) Основной контент смещен вниз на 70px. Если убрать top: -70px; ,то контент залазит наверх

3) Появилась горизонтальная полоса прокрутки.

4) Давно поставил блок Adsense 468x60 в начале статьи с помощью плагина Adsense Manager. Захотел поменять блок на 336х280. Удалил плагин, но блок остался.

Подробнее описано в теме http://forum.searchengines.ru/showthread.php?t=773007

Файлы single.php, style.css и другие, какие потребуются пришлю при личном обсуждении.

WordPress
11 лет назад
Vlad_elektrik
Влад 
31 годУкраина
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
Выбранный исполнитель
bizya
39 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад
$10
1 день
Нужно было исправить кривую верстку, почистить код. Сергей все сделал быстро (менее часа), работает все отлично. Всегда находится на связи и в случае чего отвечает на возникающие вопросы. Если что-то понадобится еще, обращусь следующий раз к нему и вам советую))
Всегда рад работать с людьми что четко ставят ТЗ, что касается оплаты оплатил еще до работы, после проверки меня еще ждал бонус. Хороший заказчик. Еще раз спасибо за сотрудничество.
  • Похожие заказы

  • Натянуть сайт на GMS

    Есть готовая верстка. Нужно натянуть сайт на движок и задать функционал. Пожалуйста, указывайте примерные сроки. На связи допоздна. Жду предложений.

    Системы управления (CMS)20 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Задача для специалиста по Joomla + K2

    Сроки исполнения крайне важны. Задача сводится Настройке K2 и программированию модуля поиска по доп полям K2. В принципе поиск по доп полям можно отложить до лучших времен. У меня есть html макет 4-х типов страниц. Страницы и ...

    Joomla
    Системы управления (CMS)4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Перенести дизайн и тексты Joomla 1.5 на Wordpress

    $100

    Есть сайт который года 2 уже работает на Joomla 1.5 - http://vid.spb.ru Нужно перенести его на последний Wordpress с сохранением внешнего вида и функционала. Текстов там не много, страниц 12 наверно. Вижу сложность в галерее на главной странице, ...

    WordPressJoomla
    Системы управления (CMS)4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Интеграция дизайна на Webasyst

    $450

    Требуется редизайн сайта, для работающего сайта на Webasyst прикрутить новый дизайн функционал практически не меняется, добавляются нек эффекты на java: - слайдер - отображение каталога поверх слайдера как на yogarden.ru - всплывающее окно с характеристиками товара при ...

    Системы управления (CMS)1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Проблемы со сменой хостинга - Frog CMS и mySQL

    $50

    Срочно нужен человек который сможет подправить базу данных на mySQL или файл настроек. При смене хостинг провайдера изменился путь к сохраненным файлам изображений и другой информации. Путь, к сожалению, забит в базу данных как абсолютный ...

    MySQL
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Создать "электронный журнал" на WordPress

    $500

    Требуется создать "электронный журнал" (типа экономические новости) на WordPress. Т.е. это возможность публиковать статьи (каждый день - одна или несколько статей) созданных главным редактором. Зарегистрировaнные юзера (читатели) тоже могут создавать статьи. Список основных "фич" приведен ...

    WordPress
    Системы управления (CMS)1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Перенести сайт

    $2500

    Вечер добрый. Нужен грамотный человек, способный перенести сайт с ucoz КУДА УГОДНО!! лишь бы обошлось "малой кровью" - в смысле переиндексации и т.д.... Вот пациент http://kinoylei.ru/ -перенести надо полностью сайт, (возможно с заменой дизайна) главное все ...

    Системы управления (CMS)15 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Сайт на joomla

    $100

    Требуется доделать сайт на Joomla, относительно быстро. На сайте некоторые модули уже установлены и первоначально настроены. Предыдущий исполнитель неделю обещал и в последний день сказал что он не сможет. ТЗ в файле. дополнительно прикреплены файлы ...

    Joomla
    Системы управления (CMS)5 заявок
    Закрыт
    11 лет назад