Требуются небольшие подсказки по Wordpress

Здравствуйте.

Имеется сайт it-osnova.ru, работающий на Wordpress.

Вылезли небольшие недоработки из-за незнания. Прошу подсказать за небольшое вознаграждение.

Проблемы:

1) Перестал работать переход по рубрикам. Работает только при наведении на кружок слева, и то только по главным.

2) Основной контент смещен вниз на 70px. Если убрать top: -70px; ,то контент залазит наверх

3) Появилась горизонтальная полоса прокрутки.

4) Давно поставил блок Adsense 468x60 в начале статьи с помощью плагина Adsense Manager. Захотел поменять блок на 336х280. Удалил плагин, но блок остался.

Подробнее описано в теме http://forum.searchengines.ru/showthread.php?t=773007

Файлы single.php, style.css и другие, какие потребуются пришлю при личном обсуждении.