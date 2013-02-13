Специалист по Joomla

Добрый день. Требуется в команду верстальщик/программист хорошо знающий Joomla . Возможно придётся писать плагины.

Работа удалённо . Оплата по проектно (Webmoney) . Фрилансер должен быть из Украины . Даю проект : справился - принят ; не справился - "... извините , Вы нам не подходите "

З-П от 300 $/ мес.

Адекватный человек , который сможет объяснить почему он сделал так , а не по другому .

Контакты :

Skype : Melvinidze

icq : 579541135

email : [email protected]