Доработка сайта на Joomla 2.5

Сроки исполнения крайне важны. Задача сводится Настройке K2 и программированию модуля поиска по доп полям K2. В принципе поиск по доп полям можно отложить до лучших времен. У меня есть html макет 4-х типов страниц. Страницы и ...
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Нужно настроить несколько модулей и вывод на фронте, а так же галлерею (Джумгаллери), по определенному дизайну.
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