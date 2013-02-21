Доработка сайта на Joomla 2.5

Очень понравилось работать с Антоном: отзывчивый и доброжелательный человек. Многие вопросы не нужно разжевывать - схватывает практически на лету, это очень радует. Цены вполне адекватные. Обращался дополнительно внести правки - не взял ни копейки, т.к. работы было на пару минут. Такое отношение вызывает доверие и желание продолжить сотрудничество.