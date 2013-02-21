Доработка сайта на Joomla 2.5

$250
Системы управления (CMS)Завершен1 заявка67 просмотров
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Нужно настроить несколько модулей и вывод на фронте, а так же галлерею (Джумгаллери), по определенному дизайну.

Joomla
11 лет назад
andrej888
Андрей 
47 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
anton_p_del
Россия
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
17 отзывов
11 лет назад
$160
7 дней
Очень понравилось работать с Антоном: отзывчивый и доброжелательный человек. Многие вопросы не нужно разжевывать - схватывает практически на лету, это очень радует. Цены вполне адекватные. Обращался дополнительно внести правки - не взял ни копейки, т.к. работы было на пару минут. Такое отношение вызывает доверие и желание продолжить сотрудничество.
Хорошо поработали, спасибо!
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