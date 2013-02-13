Готовую верстку натянуть на Вордпресс

Системы управления (CMS)Закрыт10 заявок181 просмотр
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Добрый день.

Есть верстка сайта, необходимо натянуть на Wordpress. Очень срочно, готов рассмотреть варианты.

Внимание! Фрилансеры, недавно зарегистрированные, не имеющие положительного рейтинга рассматриваться не будут. Оплата только по факту.

11 лет назад
Fuzler
Сергей 
43 годаБеларусь
12 лет в сервисе
Был
3 дня назад