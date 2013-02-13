Готовую верстку натянуть на Вордпресс

Необходимо внести изменения в готовый рабочий проект. Битрикс на по проекте уже установлен. Требуется ряд доработок кода, создание новых разделов. Модификация каталога и т.п.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день.
Есть верстка сайта, необходимо натянуть на Wordpress. Очень срочно, готов рассмотреть варианты.
Внимание! Фрилансеры, недавно зарегистрированные, не имеющие положительного рейтинга рассматриваться не будут. Оплата только по факту.
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