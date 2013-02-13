Битрикс. Срочная доработка и поддержка проекта

Drupal. Нужна помощь в настройке синонимов страниц. Надо сделать урлы, прописываю переадресацию, со слешом в конце не работает, без слеша - работает http://prntscr.com/sldza . Надо чтоб созданные синонимы страниц работали со слешем в конце Ваши ...