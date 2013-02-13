Битрикс. Срочная доработка и поддержка проекта

Системы управления (CMS)Закрыт3 заявки191 просмотр
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Необходимо внести изменения в готовый рабочий проект. Битрикс на по проекте уже установлен. Требуется ряд доработок кода, создание новых разделов. Модификация каталога и т.п.

11 лет назад
zeniv
49 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
1 отзыв