Перенос сайта на Joomla

Системы управления (CMS)Закрыт7 заявок190 просмотров
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Имеющийся HTML дизайн перенести на Joomla (сделать шаблон).

Joomla
11 лет назад
de-fender
Роман 
54 годаГермания
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
Выбранный исполнитель
xwande
Виктор 
44 годаЛатвия
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
11 лет назад
$80
2 дня